Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Rıfat Emre Hazan (22) idaresindeki 09 AJE 107 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi Ordu Caddesi'nde Y.Ü'nün kullandığı 09 AGK 022 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Hazan yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Hazan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Y.Ü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.