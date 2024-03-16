Üye Girişi
Haberler

Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Programı Kapsamında Farkındalık Faaliyetleri Düzenlendi

Güncelleme:

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleriyle bağımlılıkla mücadelede toplum bilinçlendirildi. Stant çalışmasında vatandaşlara bağımlılığın türleri ve etkileri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Birimi tarafından 'Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı' kapsamında bağımlılıkla mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleri çerçevesinde, ilçede stant çalışması düzenlendi.

Standa gelen vatandaşlara, bağımlılığın farklı türleri ve bu türlerin etkileri konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. Alkol, sigara, teknoloji, kumar gibi yaygın bağımlılık türlerinin yanı sıra, son dönemlerde artan dijital bağımlılığın da vurgulandığı faaliyetlerde, bağımlılığın sosyal, psikolojik ve fizyolojik boyutlarına dikkat çekildi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının önemine vurgu yaparak, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Yetkililer, bağımlılığın etkilerinin önlenmesi ve toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için yapılan bu tür faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazilli Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title