Aydın'da cezaevinde uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde cezaevindeki yakınına getirdiği kıyafetler içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan şüpheli jandarmanın dikkatinden kaçamadı.

Olay, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Satın Almak" suçundan hükümlü bir şahsı ziyarete gelen F.Ç. isimli şüphelinin getirdiği kıyafetler üzerinde yapılan aramada, şortun dış cep içerisinde kağıda sarılı vaziyette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli F.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs yakalanan malzeme ile birlikte emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN