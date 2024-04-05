Nazilli'de Polis Haftası Töreni Düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, kurumun köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve polislik mesleğinin büyük fedakarlıklar barındırdığını söyledi.

Törene Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ile Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de katıldı.