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Dilenci Kadın, Genç Kıza Saldırdı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde dilenci olduğu iddia edilen bir kadın, restoranda oturan genç kızı kendisine para vermediği için ekmek bıçağıyla saldırarak yaraladı.

Olay, Nazilli'nin İstasyon Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda oturan S.K. isimli genç kızın yanına gelen ve dilenci olduğu iddia edilen kadın, para istedi. Genç kızın para vermemesi üzerine sinirlenen kadın, yanında bulundurduğu ekmek bıçağını genç kıza sapladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz genç kız, çevredekilerin araya girmesiyle kurtarılırken, dilenci kadın ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı S.K.'yi ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağı ve sağ karın bölgesinden yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan dilenci kadın ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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