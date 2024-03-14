Üye Girişi
Haberler

Aydın'da kanlı sabah: Eski kız arkadaşını öldürüp, kafasına sıkarak intihar etti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç, eski kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti. Olayda iki genç hayatını kaybetti.

Aydın'da kanlı sabah: Eski kız arkadaşını öldürüp, kafasına sıkarak intihar etti

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, iddiaya göre, kendisinden ayrılan 17 yaşındaki genç kızı öldürüp sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, sabah erken saatlerde Uzun Çarşı'da bulunan bir çamaşırcı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen ve kendisinden ayrılan 17 yaşındaki Ömür Aslan'ın çalıştığı çamaşırcı dükkanına geldi. Olece dükkanın önüne gelip sırt çantasında getirdiği silahı çıkarıp Aslan'ı dükkan içerisinde kovalamaya başladı. Olece, genç kızı silahla vurdu. Genç kız kanlar içerisinde yerde kalırken, Olece sonrasında ise kendi kafasına silahla ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Olece ve Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından iki gencin cansız bedenleri Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Genç kızı annesi işe bırakmış"

İki gencin daha önce başka bir iş yerinde beraber çalıştıkları, Ömür Aslan'ın sonrasında şimdiki iş yerinde çalışmaya başladığı ve İbrahim Olece'den ayrıldığı öğrenildi. Olece'nin kızını rahatsız edeceğini düşünen genç kızın annesinin, Aslan'ı sabah işe giderken yalnız bırakmadığı belirtildi. Ayrıca hayatını kaybeden iki gencin aileleri ve yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri bir yandan gençlerin ailelerini sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İbrahim Alaca kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Karacasu Belediye Başkan adayı İbrahim Alaca kaç yaşında, nereli? Hasan Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Germencik Belediye Başkan adayı Hasan Işık kaç yaşında, nereli? Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Selahi Arslan kimdir? Zafer Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Selahi Arslan kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İlker Kılıç kimdir? Memleket Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı İlker Kılıç kaç yaşında, nereli? Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli? Yasin Solak kimdir? Zafer Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Yasin Solak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title