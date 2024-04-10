Nazilli'de bayramlaşma düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, bayramın ilk gününde mesai yapan jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı.

Haluk Alıcık Huzurevi'ni ziyaret eden protokol, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Kaymakam Arısoy, 1992 yılında Batman'da şehit olan polis memuru Ahmet Işlakça'nın ailesini ziyaret etti.