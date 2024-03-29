Aydın'ın Nazilli ilçesinde aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 20 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli, JASAT ekiplerince yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul etmek Bulundurmak ve Kullanmak, 5 farklı dosyada hırsızlık olmak üzere toplam 7 suçtan aranan ve hakkında toplam 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., Nazilli ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan aranan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN