Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle 152/1 Sokak'ta H.D, İ.D ve S.E ile A.R ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.E, bıçakla göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.