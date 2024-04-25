Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile yaya ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.Ç. (28) idaresindeki 07 AZT 978 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen M.K'ye (52) çarptı.
Kazada sürücü ile yaya yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.