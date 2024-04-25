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Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ile yaya ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.Ç. (28) idaresindeki 07 AZT 978 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen M.K'ye (52) çarptı.

Kazada sürücü ile yaya yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Nazilli Aydın Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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