Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esenköy Mahallesi Cedit Sokak'taki metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.