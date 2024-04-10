Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Ramazan Bayramı'nda Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Efeler ve Nazilli ilçelerinde yoğunlaşan denetimler, havadan da desteklendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ve Nazilli'deki yol kontrol noktalarında araçları denetledi. Havadan yapılan trafik denetimleri de, karayolu üzerinde görev yapan ekiplere destek sağladı. Jandarma helikopteri, bölgedeki trafik akışını yakından takip ederek trafikteki olumsuzlukların oluşmaması için görev yaptı. Denetimlerde özellikle sürücülerin alkollü araç kullanmalarının önlenmesi, emniyet kemeri ve hız limitlerine uyulması gibi trafik kurallarına riayet edilmesi üzerinde duruldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Jandarma Nazilli Efeler Aydın Güvenlik Havacılık Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title