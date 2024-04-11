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Aysu Öncel, trafik kazasında hayatını kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Aysu Öncel, tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlanan Öncel'in cenazesi Kuyucak Beşeylül Mahalle Camisi'ne getirildi.

Öncel'in babası Ali Öncel ve amcası Yüksel Öncel taziyeleri kabul etti.

Kızının duvak örtülen tabutuna sarılan baba Öncel, gözyaşı döktü.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öncel'in cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Aysu Öncel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Uğur Doğanca da katıldı.

İstiklal Mahallesi'nde dün gece saatlerinden Aysu Öncel'in kullandığı pikap refüje çarparak takla atmış, Öncel olay yerinde hayatını kaybetmiş ve araçtaki 3 arkadaşı da yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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