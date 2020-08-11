Son dakika haberi... Ev yangınında yüzü yanan gencin sırtından alınan doku başına nakledildi Son dakika güncel haberi: İzmir'de evlerinde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir kısmı ile yüzü yanan Mehmet Ali Durak'ın sırtından alınan doku, başına nakledildi.

İzmir'de evlerinde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir kısmı ile yüzü yanan Mehmet Ali Durak'ın sırtından alınan doku, başına nakledildi.

İzmir'de yaşayan 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak'ın 6 aylıkken evlerinde çıkan yangında vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

Annesi tarafından alevlerden kurtarılan Durak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 47 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Kafatası kemiğinin oluşmadığı, epilepsi hastası olduğu tespit edilen Durak'ı ailesi, yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle tedaviyi devam ettiremedi.

Ailenin, sağlık sorunlarını anlatmak için bir video çekip sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Sağlık Bakanlığı, Durak'ın tedavisi için harekete geçti.

Bakanlığın desteğiyle Durak, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren ekipte yer alan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan'a tedavi olmak için Antalya'ya geldi.

Özkan, Durak'ın başına sırt bölgesinden 8 saat süren ameliyatla aldığı doku naklini gerçekleştirdi.

"Beynini sadece ince bir tabaka koruyordu"

Prof. Dr. Özkan, Durak'ın kafatasının oluşmadığı için küçük bir darbede hayati tehlike riski taşıyabildiğini söyledi.

Bu nedenle sırt bölgesinden doku nakli yapmaya karar verdiklerini anlatan Özkan, "Kafatası kemiği bulunmadığı için beynini sadece ince bir tabaka koruyordu. Oraya doku nakli yaparak beyni daha korunaklı hale getirdik. Zor bir ameliyattı. Yüzünde yanık olduğu için damarları bulmak çok zor oldu." dedi.

Durak'ın baş bölgesinin görüntüsünün de zamanla daha güzel hale geleceğini ifade eden Özkan, ilerleyen süreçte estetik anlamında birkaç küçük ameliyat daha yapacaklarını kaydetti.

"Kardeşimin içinde büyük bir umut ışığı doğdu"

Durak'ın ablası Sultan Durak ise kardeşinin kafatası bölgesinin ameliyatla daha güvenli hale gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yürümekte zorluk çeken kardeşinin çevresindekilerle hareketlerle anlaşabildiğini vurgulayan Durak, artık yüzünün gülmeye başladığını kaydetti.

Kardeşinin zor bir ameliyat geçirdiğine işaret eden Durak, "Kardeşimin içinde büyük bir umut ışığı doğdu. Herkesin 'Yapamayacağım' dediği bir ameliyat burada oldu. Her şey yolunda gidiyor. Tek umudumuz bir an önce iyileşip taburcu edilmesi." diye konuştu.

Kaynak: AA