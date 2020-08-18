Son dakika haber: KOZAN'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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Son dakika haber: KOZAN'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Son dakika gündem haberi: ADANA'nın Kozan ilçesinde, dün 10 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber: KOZAN'DAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ 4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
18.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:51

ADANA'nın Kozan ilçesinde, dün 10 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kozan'ın Kuyubeli köyüne bağlı İbolu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, köylüler de aynı bölgede son 16 günde 3- 5 gün arayla yangın çıktığını söyledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; ancak kısa sürede bölgeden yeniden alevler yükselmeye başladı. Yangın, 45 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, dozer ve greyder ile 175 orman işçisinin uzun süren çabalarıyla söndürdü ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Çok sayıda canlının yaşam alanı olan ormanda, 10 hektarlık bölgedeki binlerce kızılçam ağacı da yandı. Yangınla ilgili gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 4 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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