Dilovası'nda çıkan tır yangını nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşım aksadı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen tır yangını nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım aksadı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti ve otoyol trafiğe yeniden açıldı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen tır yangını nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım aksadı.
Otoyolun Diliskele Mahallesi mevkisinde Salih Ç. idaresindeki 14 EM 114 plakalı çamaşır makinesi yüklü tırda, seyir halindeyken yangın çıktı.
Balatalardan başlayan yangın, kısa sürede dorseyi kapladı.
Sürücüsünün çekiciyi ayırarak önlem aldığı yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın nedeniyle bir süreliğine kapalı kalan otoyolun Ankara istikameti, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.