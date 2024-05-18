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Bilecik'te Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki otomobilin yanması sonucu araç kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde seyir halindeki otomobilin yanması sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine Ahı Dağı bölgesinde seyir halinde olan Yasin Pala'ya ait 10 AGU 047 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yanan araçta büyük hasar oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pazaryeri İtfaiye Bilecik Olay Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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