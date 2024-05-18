Zonguldak'ta Acılık semtinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Zonguldak'ta Acılık semtinde çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın öğlen saatlerinde Acılık semtinde bulunan tren raylarında meydana geldi. İddiaya göre raylarda yakılan ateş büyüyerek kartonlara sıçradı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturmabaşlattı. - ZONGULDAK