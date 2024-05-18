Ümraniye'de çıkan yangın bitişiğindeki binaya sıçradı
Ümraniye'de Hekimbaşı Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak iki binada hasar meydana geldi.
Ümraniye'de tek katlı binada çıkan ve bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hekimbaşı Mahallesi Çakmak Sokağı'ndaki tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki 3 katlı binanın en üst katına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iki binada hasara yol açtı.