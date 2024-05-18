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Ümraniye'de çıkan yangın bitişiğindeki binaya sıçradı

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Ümraniye'de Hekimbaşı Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak iki binada hasar meydana geldi.

Ümraniye'de tek katlı binada çıkan ve bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hekimbaşı Mahallesi Çakmak Sokağı'ndaki tek katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki 3 katlı binanın en üst katına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, iki binada hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

Ümraniye İtfaiye Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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