Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 yayla evi yandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan Güzören Mahallesi'ndeki bir yayla evinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki 2 eve sıçradı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 yayla evi yandı.
Güzören Mahallesi'ndeki bir yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 2 eve sıçradı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.
Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.