Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi
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Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi

05.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:02
Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi

Kartal'da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı.

Kartal'da 6 katlı binanın dershane olarak kullanılan üst katında ve binanın dış cephesinde yangın çıktı. Yangın drone ile havadan görüntülenirken, dershanenin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.

Yangın, Kartal Yukarı Mahalle Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir dershanede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katındaki kablolardan başlayan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. O esnada bina içerisinde bulunan vatandaşlar dumanların yükseldiğini görünce telaşla binayı terk etti. Çıkan duman ve alevleri farkeden çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Öte yandan yangın drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi
Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi
Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi
Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi
Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi
Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi
Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi
Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi
Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi
Kartal'da dershanede çıkan yangın havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:02:59. #1.14#
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