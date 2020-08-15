Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz"
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu.
15.08.2020 19:04 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:59
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır."
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA