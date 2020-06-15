Son dakika haber... 8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... 8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI

Gelen son dakika haberlerine göre KEMİK iliği yetmezliği ile doğan ve üç kardeşini de aynı hastalıktan yitiren Diyarbakırlı ailenin 8 yaşındaki oğlu Arda'ya Diyarbakır AHBAP, Haluk Levent ve tedavi olduğu Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi sahip çıktı; küçük çocuk 4 ay arayla iki kez ilik nakli oldu.

Son dakika haber... 8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI
15.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:00
KEMİK  iliği yetmezliği ile doğan ve üç kardeşini de aynı hastalıktan yitiren  Diyarbakırlı ailenin 8 yaşındaki oğlu Arda'ya Diyarbakır AHBAP, Haluk Levent ve tedavi olduğu Yeniyüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi sahip çıktı; küçük çocuk 4 ay arayla iki kez ilik nakli oldu. Koronavirüs salgını sırasında ikinci naklini geçiren Arda'ya gözü gibi bakan doktorları, tam 8 ay sonra onu sağlıkla taburcu ederek memleketine uğurladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Aydın köyünde, köylülerin yardımıyla yaptıkları toprak damlı iki göz evde yaşayan Aysel ve Hadis Çelik çifti, 20 yıllık evlilikleri boyunca 6 çocuk sahibi oldu ancak çocuklarından sadece üçü hayatta kalabildi. Çelik çiftinin ilk çocukları Yusuf, 2001 yılında henüz 1 yaşındayken doğumsal bir kemik iliği yetmezliği olan 'Fanconi Aplastik Anemi' nedeniyle yaşamını yitirdi. Çiftin ikinci çocuğunda hastalık çıkmadı ama üçüncü çocukları Zeynep de henüz 8 yaşındayken aynı hastalık nedeniyle 2005 yılında yaşamını yitirdi. Aysel Çelik, dördüncü çocuğunu da karnındayken kaybetti ve düşük yaptı. Ailenin dördüncü çocuğu olan Arda'ya ise 4 yıl önce kemik iliği yetmezliği teşhisi kondu. Şu anda 8 yaşında olan Arda'nın tedavisi yardımlarla Antalya ile Diyarbakır arasında devam etti. Ancak küçük çocuğun ilik nakli olması gerektiği söylenince aileyi tanıyanlardan biri, sosyal medya üzerinden AHBAP ve Haluk Levent'e çağrıda bulundu. Küçük çocuğun tedavi olabilmesi için Haluk Levent ve İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi seferber oldu.

TEDAVİ İÇİN 8 AYDIR İSTANBUL'DA YAŞIYORLAR

Arda, 2 yaşındaki kardeşi Muhammed ve anne babasıyla 8 ay önce Diyarbakır'dan İstanbul'a getirildi. Aile için hastanenin yakınından ev tutuldu, konaklama ve tedavi masraflarının tamamı hastane tarafından karşılandı. Diyarbakır'daki aileden 25 kişiye test yapıldı ve yüzde yüz uyumlu ilik amcasının oğlu Mehmet Çelik'ten çıkınca Arda'ya ilk nakil 5 Kasım 2019'da yapıldı. Tedavisi sırasında sanatçı Haluk Levent de Arda'ya moral ziyareti yaptı. Ancak viral bir enfeksiyon nedeniyle ilk nakil tutmadı ve Arda'ya yeni ilik aranmaya başlandı. Geçtiğimiz Mart ayında İzmir'den yüzde yüz uyumlu bir donör çıkınca, TÜRKÖK aracılığı ile İzmir'den getirilen ilikle Arda, 6 Mart'ta ikinci hayatına kavuştu. Kovid-19 salgınından birkaç gün önce ilik nakli olan Arda'ya tüm hastane gözü gibi baktı ve herhangi bir enfeksiyon geçirmemesi için hastane ve ev dışında hiçbir yerle temas etmemesi sağlandı. Salgın döneminde sıkı bir karantina ile korunan Arda'nın herhangi bir enfeksiyon geçirmeden sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorları, onu geçtiğimiz günlerde evine uğurladı.

"HALUK LEVENT BİZİMLE İRTİBAT KURDU, HEMEN TEDAVİSİNİ ÜSTLENDİK"

Hastanenin Kemik İliği Nakil Merkezi'nden Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora, "Arda ve ailesi ile sanatçı Haluk Levent ve AHBAP Diyarbakır ekibi sayesinde ilk temasımız oldu. İlik nakli olması gerektiği için Levent ve ekibi tedavi için hastanemizden destek istedi. İlk tanısını Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'nde almıştı Arda. Nakil olması gerektiği ortaya çıkınca oradaki hekimlerimizle de birebir görüşerek aileyi buraya aldık. Kasım ayı başlarında amcasının oğlundan ilk kemik iliği naklini yaptık. Ailesinden 24-25 kişi taranmıştı ancak sadece Mehmet'in iliği tutmuştu. Sitomegalovirüs dediğimiz enfeksiyon nedeniyle ilk nakil maalesef başarısız oldu. Kemik iliği nakillerinin başarılı olabilmesi için hastaya başlığını baskılayıcı birtakım ilaçlar verilir. Bizlerde hiçbir etkisi olmayan bazı enfeksiyonları onlar çok ağır geçirir bu nedenle. Arda'da da böyle oldu maalesef. Kemik iliğini kaybetti uygun tedavisini almasına rağmenö dedi.

İKİNCİ HAYAT İZMİR'DEN ÇIKTIArda için ikinci kez ilik arayışına başlandığını ve aileden uygun donör çıkmadığı için aile dışı vericilerin araştırıldığını anlatan Prof. Dr. Malbora, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir'de 21 yaşında bir genç kızımızın örneği yüzde yüz uyumlu çıkınca TÜRKÖK aracılığı ile donöre ulaşıldı ve sağolsun o kızımız, kök hücresini bağışlayarak Arda'ya hayat verdi. Donörün kök hücresi İzmir'de toplandı, TÜRKÖK kuryesi aracılığıyla hastanemize ulaştırıldı. 6 Mart'ta Arda'ya başarılı bir şekilde ikinci kemik iliği naklini gerçekleştirdik. Nakilden sonraki üçüncü ayında Arda'yı sağlıkla evine gönderebiliyoruz. Çelik ailesi Kasım ayından beri İstanbul'da yaşıyor. Arda'ya hem AHBAP hem de hastanemiz maddi manevi her türlü desteği vermeye çalıştık. Sadece tedavisini üstlenmekle kalmadık, kurumumuz onlara burada ev tuttu ve doğal aile yapısını bozmadan anne baba ve kardeşiyle burada misafir edildi. Onu sağlığına kavuşturduğumuz için hepimiz çok mutluyuz."

"OKULA GİDEMEYECEK EVDE EĞİTİM GEREKLİ"Arda'nın babası Hadis Çelik (42), üç çocuğunu aynı hastalıktan kaybettiğini anlatarak AHBAP, Haluk Levent ve tedaviyi gerçekleştiren hastane ile doktorlarına minnettarlığını dile getirdi. Çelik, duygularını şöyle ifade etti: "Hepsini aynı hastalık yüzünden kaybettik. Ben çocukların hastalığı yüzünden çalışamıyorum. Bir hafta çalışsam bir ay hastanede kalıyorum. Haluk Levent ve doktorlarımızdan Allah razı olsun, bugüne kadar onlar bize yardımcı oldu. Maddi ve manevi her türlü desteği verdiler. Şimdi memlekete döneceğiz ama işim yok, iş bulmak istiyorum. 8-9 aydır buradayız Allah herkesten razı olsun. Arda bir yıl okula gidemeyecek. Enfeksiyon kapmaması lazım. Mecburen titiz bir bakım vermemiz gerek. Ona ayrı bir oda ayarlamamız gerekecek. Okula o kadar çocuğun içine gönderirsek yine hastalanabilir. O yüzden evde eğitim almasını istiyoruz."

Görüntü dökümü: ---------------------Arda'nın hastane odasındaki görüntüsü-Kardeşiyle oynaması-Prof. Dr. Barış Malbora röp-Hadis Çelik röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti Haber
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Haber
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı Haber
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Demet Evgar Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Semih Özsoy Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haber... 8 YAŞINDAKİ ARDA'YA 4 AY ARAYLA İKİ KEZ İLİK NAKLİ YAPILDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 10:00:43. #1.15#
title