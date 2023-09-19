Gaziler ve gazi yakınları Haluk Levent konserinde bir araya geldi

Gaziler ve yakınları, sanatçı Haluk Levent'in verdiği konserde bir araya geldi.

Gaziler ve yakınları, sanatçı Haluk Levent'in verdiği konserde bir araya geldi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde program gerçekleştirildi.

Program kapsamında düzenlenen kahvaltıda buluşan gaziler ve yakınları, daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Konserini ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisini izledi.

Sanatçı Haluk Levent de gaziler ve gazi yakınlarına konser verdi. Levent, konserin başında "Bugün burada sizlerle olmanın onurunu yaşıyorum, aranızda olmaktan çok mutluyum." dedi.

"Basketbol ve tekerlekli sandalyeyle yeni bir hayata başladım"

Programa katılan gazi Uzman Erbaş Ahmet Karakuş, 2021 yılında sınır dışında düzenlenen operasyonda yaralandığını söyledi.

Karakuş, şunları kaydetti:

"Suriye İdlib bölgesinde çıkan bir çatışmada yaralandım. Çatışmada, ilk kurşun karın bölgemden, 2 kurşun kolumdan isabet aldım. Kurşun, omuriliğime hasar verdiğinden oradaki sinirler yandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüm. Burada tekerlekli sandalye basketbolu oynamaya başladım, milli takıma girmek için çalışıyorum ve koluma da hayatımı özetleyen bir dövme yaptırdım. Kolumdaki dövmemde dikenli tel ve arkasında harabeler var. Harabeleri geride bıraktım. Basketbol ve tekerlekli sandalyeyle yeni bir hayata başladım. Dövmem de yeni hayatımdaki bunları temsil ediyor."

Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'i ve tüm şehitleri rahmetle anan Karakuş, "Şehit Basri Demirel ölümsüzdür, yanımda şehit oldu." diye konuştu.

"Gazi ve şehitlerimiz bu vatanı bize emanet ettiler, gazilerimiz de bize emanet"

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de yaptığı konuşmada, vatan mücadelesinde gazilerin her zaman en ön safta görev aldığını vurgulayarak, bu uğurda hayatını kaybeden tüm şehitlere rahmet, gazilere de sağlıklı ve huzurlu ömür diledi.

Kurtcebe, "Gazi ve şehitlerimiz bu vatanı bize emanet ettiler, gazilerimiz de bize emanet. Onların sağlık ve sıhhatlerini en üst düzeyde fonksiyonel kapasitede yürütebilmeleri için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.