Haluk Levent, 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali'nde sahne aldı

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin ikinci gününde, Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent sahne aldı. Mersin'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımın yoğun olduğu '11. Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin ikinci gününde on binlerce konuk festival alanına akın etti.

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin ikinci gününde, Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent sahne aldı.

Mersin'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden de katılımın yoğun olduğu '11. Uluslararası Soli Güneş Festivali'nin ikinci gününde on binlerce konuk festival alanına akın etti. Festivalin gündüz bölümünde, Soli Arena konser alanında dans gösterileri, müzik dinletisi ve spor etkinlikleri yapıldı. Alternatif enerji kaynaklarının anlatıldığı stantların yanı sıra Mersin tatlarının ve el ürünü yiyecek, hediyeliklerin yer aldığı festivalde çeşitli spor ve sanat toplulukları da gösterilerini sergileme imkanı buldu.

Akşam bölümünde ise söylediği şarkılar kadar yardımseverliği ile de öne çıkan sanatçı Haluk Levent, müzikseverlerle buluştu. Haluk Levent, konser alanını dolduran on binlerce müziksever için sevilen şarkılarını seslendirdi. Levent, konserin finalinde söylediği '10. Yıl Marşı' ile coşkuyu doruğa taşıdı.

Haluk Levent'e çiçek takdim eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Halkımıza yaptığımız anketlerde 'Kimi festivalimizde görmek istersiniz' diye sorduk ve açık ara Haluk Levent ismini tercih ettiler. Muhteşem sanatçılığının yanında zor durumda olan herkesin yanında olan Haluk Levent'i Mersin'de ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz" dedi.

Başkan Tarhan'a ve Mersinlilere kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkürlerini sunan Haluk Levent ise "Mezitlililer çok şanslı. Başkan'ımız sahneye geldi, çiçeğini verdi ve teşekkür edip ayrıldı. Ne kendini anlattı ne hizmetlerini anlattı ne de siyasetçilerden alıştığımız gibi uzun uzun konuştu. İşte sanata ve sanatçıya saygı budur" diye konuştu.