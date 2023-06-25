Haluk Levent Mersin'de konser verdi
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Sanatçı Haluk Levent, Mersin'de düzenlenen 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali kapsamında konser verdi. Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Soli Arena konser alanında sevilen şarkılarını seslendiren Levent, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.
Sanatçı Haluk Levent, Mersin'de düzenlenen 11. Uluslararası Soli Güneş Festivali kapsamında konser verdi.
Haluk Levent, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Soli Arena konser alanındaki konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sahneden inerek hayranlarının yanında şarkılarını söyleyen sanatçı, bazı katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Levent'e çiçek takdim etti.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Kültür Sanat