SERİN HAVAYI ŞARKILARIYLA ISITTI!

Türk rock müziğin güçlü sesi Haluk Levent, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde dün akşam binlerce müzikseveri ağırladı. Ünlü sanatçı, serin bir Kuruçeşme akşamında izleyicilerini şarkılarıyla ısıttı. Her yaştan müzikseverin olduğu gecede Kuruçeşme Sahnesi, saatler öncesinde hınca hınç doldu. Sesi, tarzı ve yorumuyla Türk rock müziğinde ayrı bir yere sahip olan Haluk Levent, sahneye giriş yapar yapmaz hayranlarını ayağa kaldırdı. Yıllar geçmesine rağmen dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle seslendiren Haluk Levent, 'Sevenler Ağlarmış', 'Uçak Yaparım' şarkılarıyla herkesi coşturdu. 'Elfida' ile duygulara tercüman oldu. Arabesk parçalara da yer veren Levent, müziğin duayen isimleri Barış Manço'dan Erkin Koray'a uzanan repertuvarıyla Boğaz'ın kıyısında unutulmaz bir müzik şölenine imza attı. Efsane şarkıları bir yana bitmeyen enerjisi ve samimi sohbeti ile sevenlerinin gönlünü fetheden ünlü sanatçı Kuruçeşme Sahnesi'nde üçüncü kez muhteşem bir konsere imza attı. 'Sevgiyi paylaşmak için yanınıza geliyorum.' diyen Levent, mikrofonunu alarak parçalarının bir kısmını hayranlarının yanında seslendirdi. Yaşlı bir hayranını 'Zor Aşk' parçasında dansa davet eden Haluk Levent, alkış yağmuruna tutuldu. Ünlü sanatçı bir klasik haline gelen bu samimi tavrıyla müzikseverleri mest etti. Sürprizlerle dolu gece de Haluk Levent, sahnede eline gitarını aldı. Abbas isimli hayranına doğaçlama şarkı besteleyerek seslendirdi. Ünlü sanatçının gülümseten performansı müzikseverlerden tam not aldı. 2,5 saat süren konserde Haluk Levent'i gecenin başından sonuna dek yalnız bırakmayan izleyiciler Kuruçeşme'yi alkışlarla çınlattı.