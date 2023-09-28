Haluk Levent, Melek Davarcı ve Serkan Sağdıç'ın Nişan Törenine Katıldı

DENİZLİ (İHA) – Rock müziğin Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden biri olan Haluk Levent, model sevgilisi Serkan Sağdıç ile nişanlanan ünlü şarkıcı Melek Davarcı'nın mutluluğuna şahit oldu.

Müzik piyasasında Melek Mosso olarak bilinen Denizlili ünlü şarkıcı Melek Davarcı, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu manken ve oyuncu sevgilisi Serkan Sağdıç ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Serkan Sağdıç ve ailesi, Melek Mosso'yu, Denizli'de yaşayan ailesinden istemeye geldi. Kız isteme kahvesini kendi elleriyle sevgilisi ve ailesine servis eden Melek Mosso, yaşadığı heyecanı "Kahveye tuz koymadım, kalbimi koydum" sözleriyle ifade etti. Çift için aile arasında sade bir nişan töreni yapıldı.

Oyuncu ve manken nişanlısı Serkan Sağdıç ile klibinde tanışan Mosso, düzenlenen hem nişan hem de kına gecesinden fotoğraf ve testi kırma videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Rock müziğin Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden biri olan Haluk Levent de birlikte düette yaptığı Melek Mosso'yu mutlu gününde yalnız bırakmadı. - DENİZLİ