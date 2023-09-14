Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Türkiye'nin En Büyük Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanını Başkent’e kazandırmaya hazırlanıyor. 3,5 milyon metrekarelik alana kurulan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı, rengarenk bitkiler, aromatik meyveler, seralar, üretim alanları, göletler, etkinlik alanları, spor sahalarıyla her hafta on binlerce Ankaralıyı ağırlayacak. BAKAP, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00’te gün boyu sürecek etkinliklerin yanı sıra 19.00’da Sagopa Kajmer ve Haluk Levent konserleriyle açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanını Başkent'e kazandırmaya hazırlanıyor. 3,5 milyon metrekarelik alana kurulan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı, rengarenk bitkiler, aromatik meyveler, seralar, üretim alanları, göletler, etkinlik alanları, spor sahalarıyla her hafta on binlerce Ankaralıyı ağırlayacak. BAKAP, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00'te gün boyu sürecek etkinliklerin yanı sıra 19.00'da Sagopa Kajmer ve Haluk Levent konserleriyle açılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından yeniden kullanıma kazandırılan Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'ndeki atıl araziye kurulan BAKAP (Başkent Ankara Kalkınma Projesi) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı, açılış için gün sayıyor.

3,5 MİLYON METREKARELİK ALANA KURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon alanını Başkent'e kazandırıyor. Ankara'nın vizyon projesi olan ve her hafta on binlerce vatandaşı ağırlayacak BAKAP, 3,5 milyon metrekarelik alana kuruldu.

Bozkırda yeşilin hikayesinin yazıldığı BAKAP'ta; 24 bin 500 süs bitkisi, 2 milyon 200 bin peyzaj bitkisi, 160 bin metrekare çim alan, 10 bin metrekare peyzaj alanı ve 3 adet biyolojik gölet bulunuyor.

LAVANTA BAHÇELERİ VE TARIM ALANLARI HİZMETE HAZIR

BAKAP'ta; 55 bin metrekarelik bir lavanta bahçesinin yanı sıra 200 dekar arpa/buğday saman balyası üretim alanı, 130 dekar silajlık mısır üretim alanı, 75 dekar yonca balyası üretim alanı, 40 dekar çörek otu üretim alanı, 40 dekar sebze üretim alanı, 20 dekar ve 70 tür tıbbi aromatik bitki üretim alanı yer alıyor.

Vatandaşların sevdikleriyle birlikte güzel anılar biriktirebileceği BAKAP'ta; 425 dekar alanda ahudududan alıça, armuttan aronyaya, ayvadan bademe, biberiyeden böğürtlene, cevizden duta, elmadan eriğe, ıhlamurdan kayısıya, kızılcıktan kiraza, kuşburnudan nektarin, şeftali, üzüm, vişne ve yaban mersinine kadar toplamda 17 bin500 adet meyve ağacı bulunuyor.

10 dekar alanda 10 tür yerel buğday tohumu üretim alanının olduğu BAKAP'ın 5 dekarlık alanında yağlık ayçiçeği üretimi, 5 dekarlık alanında Ankara'ya özgü ürünlerden aspir, kimyon ve soğan üretimi, 15 dekar alanda burçak üretimi ve 5 dekar alanda da 35 tür ata tohumu üretimi yapılıyor.

SON TEKNOLOJİYE UYGUN DİKEY VE TOPRAKSIZ TARIM ALANI

Dev Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda ayrıca 30 metrekarelik Dikey Topraksız Bitki Büyütme Ünitesi ile çiftçi, üretici ve yatırımcıların değişen iklimsel parametrelere bağlı kalmadan daha az su ve kimyasal bitki besleyici kullanımı ile daha çevreci ve son teknolojiye bağlı yetiştiricilik yapabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

SPOR VE KAMP TUTKUNLARI UNUTULMADI

3 etaptan oluşan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda; 45 bin metrekarelik alana bir piknik alanı kuruldu.

18 bin metrekarelik bir alanın çadır kamp alanı olarak ayrıldığı BAKAP'ta, karavan tutkunları da unutulmadı ve 28 araçlık bir alan ayrıldı. Ayrıca, alanda 30 adet de glamping bulunuyor.

39 kilometrelik yürüyüş ve 19 kilometrelik bisiklet yolunun bulunduğu BAKAP'ta sporseverler de unutulmadı. Tenis, voleybol, plaj voleybolu, basketbol ve futbol olmak üzere toplamda 12 adet spor sahası ile yoga meditasyon alanları ile zen bahçesi yapıldı.

DOĞA İLE İÇ İÇE FESTİVAL ALANI, EĞİTİM SERALARI

Başkent'te tarımın gelişmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAKAP'ta da bir tarım kütüphanesi kurdu. Kütüphanenin yanı sıra sera, mini hayvanat bahçesi, doğal çocuk oyun alanı, festival alanı, mini go-kart alanı, konferans salonu, at çiftliği, arı hane, tarım akademisi, aktar ve keçi üretim tesisi bulunacak.

Ayrıca, dev kampüs içerisinde 10 kilometrelik bir araç yolu ve 5 bin araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

SAGOPA KAJMER VE HALUK LEVENT İLE BÜYÜK AÇILIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Başkent'e Cumhuriyet'in 100. yıl armağanı olan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü Sagopa Kajmer ve Haluk Levent'in konserleriyle açılacak.

16 Eylül günü BAKAP'ta açılış etkinlikleri saat 14.00'te başlayacak. 7'den 70'e herkesin eğlenceli zamanlar geçirmesini sağlayacak ve saat 19.00 kadar sürecek bir dizi etkinlik düzenlenecek.

RİNG SERVİSLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi açılış günü 14.00-20.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu, Altınpark, AŞTİ, Kızılay Zafer Çarşısı ve Gölbaşı kütüphanesi önünden BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'na ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Dönüş ring servisleri ise 21.30-23.00 saatleri arasında BAKAP'tan aynı noktalara dönüş yapacak.