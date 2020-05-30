Son Dakika | Tekirdağ'da arabalı açık hava sinema keyfi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Tekirdağ'da arabalı açık hava sinema keyfi

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Süleymanpaşa Belediyesi arabalı açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Son Dakika | Tekirdağ'da arabalı açık hava sinema keyfi
30.05.2020 22:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:00

Tekirdağ'da korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Süleymanpaşa Belediyesi arabalı açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar çok memnun kaldıklarını ifade ederek sinemanın keyfini çıkardı.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Süleymanpaşa Sahil alanında arabalı açık hava sineması düzenlendi. Düzenlenen arabalı açık hava sinemasına çok sayıda vatandaş arabalarıyla katıldı. Belediye arabalarıyla film izlemeye gelen vatandaşlara ücretsiz çay, mısır ve su ikramında bulundu. Kurulan dev ekranın önüne dizilen yüzlerce araçta bulunan vatandaşlar mesafe kurallarına riayet ederek 'Bayi Toplantısı' isimli filmi izlemenin keyfini çıkardı. Yüzlercesi yan yana dizilip vatandaşların dev ekran karşısında film izlediği arabalar drone tarafından havadan görüntülendi.

"ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, film öncesi yaptığı açıklamada, "Öncellikle davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir gece olacak, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. İnşallah bu organizasyonlar devam edecek. Korona ciddi manada yordu ve üzdü biliyorum. İnsanlarımız ciddi manada sıkıntı yaşadı. Evde hanımlar çocuklarla birlikte bunaldı. Bunaldığınız bu günlerde biraz değişiklik olsun diye aileleri sahile alalım. Hem korona ile alakalı tedbirleri elden bırakmadan, herkes kendi arabasının içerisinde rahat ve güzel bir akşam geçirsin istedik. İnşallah buna benzer organizasyonlar devam edecek. Değişik filmlerle karşınızda olmaya devam edecek" dedi.

DEVAMINI BEKLİYORLAR

Vatandaşlar etkinliğin çok güzel olduğunu ve yetkililerden böyle etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade ederek, "Teşekkür ederiz çok iyi düşünülmüş. Zamanımızda gördüğümüz ilk defa bir şey. Eğlenmemize devam edeceğiz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı Haber
Son Dakika: SpaceX'in ilk insanlı uzay mekiği fırlatıldı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı Haber
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş Haber
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı: 1 Haziran sonrası salgın artar mı?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özkan Uğur Ayça Varlıer Haldun Dormen Hatice Çarpar
Spor Falcao Ali Koç Metin Oktay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son Dakika | Tekirdağ'da arabalı açık hava sinema keyfi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 23:01:00. #1.15#
title