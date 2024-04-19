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Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 61 kişi tutuklandı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda 127 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 61'i tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen geniş çaplı operasyonda yakalanan 127 kişiden 61'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl genelinde başta asayiş suçları öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, yağma olmak üzere tüm aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 127 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 61 kişi cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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