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Taşoluk ÇPAL ve Afyonkarahisar Spor Lisesi Öğrencileri Güreş Şampiyonasında Başarı Yakaladı

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Tekirdağ'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk Çok Programlı Lisesi ve Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencileri büyük bir başarı elde etti. Saadet Yaşar Türkiye üçüncülüğü unvanını kazanırken, Taşoluk ÇPAL öğrencileri takım halinde ikinci oldu ve 2 altın bir bronz madalya kazandı.

Tekirdağ'da 18-19 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk Çok Programlı Lisesi ve Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencileri büyük bir başarı yakaladı.

43 kg kategorisinde mücadele eden Saadet Yaşar, kıyasıya bir çekişmenin ardından Türkiye üçüncülüğü unvanını elde etti. Yaşar'ın bu başarısı, hem kendisine hem de spor lisesine büyük bir gurur kaynağı oldu.

Taşoluk ÇPAL öğrencileri 4 siklette katıldığı Gençler B Güreş Türkiye Şampiyonasında 2 altın bir bronz madalya ile takım halinde ikinci olarak yine zirvede yer aldı. Yıldızlardan sonra gençler kategorisinde de bizleri gururlandıran takımın bu başarısında Fatma Yılmaz'ın altın, Melisa Sarıçiçek'in altın ve Emine Beyza Bariskan'ın bronz madalya ile önemli katkıları oldu.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu sporcuları tebrik ederek, onların azim ve kararlılıkları ile daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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