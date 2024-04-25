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Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Yakakent Spor Kulübü Sporcusu Medine Civelek, Tekirdağ'da ikinci oldu

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Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Yakakent Spor Kulübü sporcusu Medine Civelek, Tekirdağ'da düzenlenen şampiyonada ikinci oldu. Civelek, Okul Sporları Güreş Genç Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.

Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Yakakent Spor Kulübü Sporcusu Medine Civelek, Tekirdağ'da düzenlenen şampiyonada ikinci oldu.

Civelek, 18-19 Nisan'da Tekirdağ'da gerçekleştirilen Okul Sporları Güreş Genç Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak, önemli bir başarıya imza attı.

Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, başarılı sporcu ile antrenörleri Abdülhamit Altunışık ve Harun Başaran'ı tebrik ederek, genç sporcu ile antrenörlerinin azim ve kararlılıkları ile daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Tekirdağ Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

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