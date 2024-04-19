Tekirdağ Kapaklı'da Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kazak Gölü'nde uyuşturucu satan şahıslar yakalandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Kazak Gölü Mesire Alanı'nda meydana geldi. Bahse konu adreste çalışma gerçekleştiren ekipler, K.Ç., İ.B., A.P. ve A.M. üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda 152 gram bonzai ve 7 bin 635 lira ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şahıs hakkında işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ