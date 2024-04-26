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Tekirdağ'da 14 Milyon TL Değerinde Sahte Şarap Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 14 milyon 408 bin TL olan 72 bin 45 litre sahte şarap ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde piyasa değeri 14 milyon 408 bin TL olan, sahte olduğu iddia edilen 72 bin 45 litre şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Şarköy Çınarlı Mahallesi'nde D.S. isimli şahsın işletmesinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplamda yaklaşık piyasa değeri 14 milyon 408 bin TL olan 72 bin 45 litre sahte olduğu öne sürülen şarap ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Şarköy Güvenlik Suç 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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