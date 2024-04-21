Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 'Zıpkın-7' operasyonunda 4'ü kaçak göçmen olmak üzere 13 kişi yakalandı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde dar sokaklar aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması ile Zıpkın-7 Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon ve uygulamalarda 582 araç, 2 bin 48 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda 9 aranan şahıs, 1 haciz yakalamalı araç, 14 gram bonzai, 2 adet hap, 4 kaçak göçmen yakalandı. Uygulamada 11 şahsa 96 bin 887 trafik para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ