Tekirdağ'da 'Zıpkın-7' Operasyonu: 13 Kişi Yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 'Zıpkın-7' operasyonunda 4'ü kaçak göçmen olmak üzere 13 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında 582 araç ve 2 bin 48 şahıs sorgulandı. Operasyonda ayrıca bonzai, hap ve kaçak göçmenler ele geçirildi.
Tekirdağ'da 'Zıpkın-7' operasyonu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen 'Zıpkın-7' operasyonunda 4'ü kaçak göçmen olmak üzere 13 kişi yakalandı.
Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde dar sokaklar aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması ile Zıpkın-7 Operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon ve uygulamalarda 582 araç, 2 bin 48 şahıs sorgulandı.
Sorgulamalarda 9 aranan şahıs, 1 haciz yakalamalı araç, 14 gram bonzai, 2 adet hap, 4 kaçak göçmen yakalandı.
Uygulamada 11 şahsa 96 bin 887 trafik para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi.