Tekirdağ'da Kaçak İçki Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan bir araçta kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi yol kontrol noktasında yapılan uygulamada A.S. idaresindeki araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 119 şişe ve 83,45 litre kaçak alkollü içki ile 50 şişe bandrollü ve faturalı toplamda 169 şişe içki ele geçirildi. Şahısla ilgili işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ