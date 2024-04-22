Çorlu tren kazası davası 25 Nisan'da karar duruşmasıyla sonuçlanacak

GAYE ŞEYMA CAN, (İSTANBUL) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili davanın karar duruşması 25 Nisan'da görülecek. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, "Biz artık karar bekliyoruz, bu duruşma burada bitmeyecek. Gerçek sorumlular yargılanana kadar yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin yargılamanın 19'uncu duruşmasında da karar çıkmamıştı. Duruşmanın ertelenmesine aileler ve avukatları tepki göstermişti.

25 Nisan'a ertelenen karar duruşması öncesinde kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, Emel ve Derya adlı kardeşleri ile 6 aylık yeğeni Beren'i ve 14 yaşındaki kızı Bihter'i kaybeden Zeliha Bilgin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Mısra Öz konuşmasında "Ne yazık ki bir karar veremiyor. Savcılık ve bununla ilgili olarak işte en son duruşmamızda bir üye hakimin iki günlük bir rapor alması sebebiyle davamız 25 Nisan'a ertelendi. Bizim artık bir tahammülümüz kalmadı" diyerek şunları söyledi: