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Tekirdağ Kapaklı'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

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Tekirdağ Kapaklı'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Kazaya karışan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Tekirdağ Kapaklı'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazak Gölü istikametinde şehir merkezine doğru ilerleyen O.A. yönetimindeki motosiklet ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü O.A. ile yanında yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gelirken ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Tekirdağ trafik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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