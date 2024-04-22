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Edirne ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

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Edirne ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar uçurtma uçurdu ve kortej geçişi yapıldı.

Edirne ve Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Edirne'de uçurtma şenliği yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Barış Parkı'nda düzenlenen şenliğe katılan çocuklara üzerinde ay yıldız bulunan uçurtmalar dağıtıldı.

Etkinlikte öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte uçurtma uçurdu.

Vali Yunus Sezer de şenliğe kızı Ayşe Rana Sezer'le katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Sezer bir süre uçurtma uçurdu.

Şenliğe Bulgaristan ve Kosova'dan katılan halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da katıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej geçişi yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlik, kortej yürüyüşüyle başladı.

Müzik eşliğinde dans eden öğrenciler çevredeki vatandaşları selamladı.

Etkinliğe, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova'dan davet edilen çocuklar da ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle katıldı.

Hükümet Caddesi'nden bando eşliğinde başlayan kortej geçişi, Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Atatürk Anıtı'na Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar tarafından çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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