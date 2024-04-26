Tekirdağ'da 6 yaşındaki İnci Yılmaz resim sergisi açtı.

Ailesinin yönlendirmesiyle bir yıl önce resim yapmaya başlayan Yılmaz, 5 ay önce resim öğretmeni Zeynep Cihan'dan aldığı eğitimin ardından ilk sergisini açtı.

Yılmaz'ın kara kalem ve sulu boya tekniğindeki 20 çalışmasının yer aldığı "Bir İnci'nin serüveni" isimli serginin açılışı, Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulunda yapıldı.

Yılmaz, AA muhabirine, resim yapmayı çok sevdiğini, öğretmeninin desteğiyle kendisini geliştirdiğini belirterek, ilk sergisini açtığı için heyecanlı olduğunu ifade etti.

Resim öğretmeni Zeynep Cihan da İnci'nin yetenekli bir öğrenci olduğunu dile getirdi.

Öğrencisinin resimde önemli bir ilerleme gösterdiğini ifade eden Cihan, "Gerekli çalışmaları yaparak İnci'ye güzel şeyler katmaya çalıştık. İlk aşamada temel seviyeleri öğrettik. Diğer sergisi için bir konu üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. İkinci serginin daha da güzel olacağını düşünüyorum. Orada daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Gülyüz Yaman ise okuldaki her öğrencinin özel olduğunu ve İnci'nin resim yeteneğinin yaptığı resimlerde görüldüğünü aktardı.

Sergiyi gezen Güven Çelik de resimlerin güzel olduğunu belirterek, bu tür resimleri daha üst sınıflardaki öğrencilerin çizebildiğini ifade etti.