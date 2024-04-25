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Çorlu tren kazası davası başladı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen tren kazasının duruşması başladı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları duruşmayı takip etmek için mahkeme salonuna giriş yaptı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının duruşması başladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması başladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların yakınları şehirde yürüyüş yaparak duruşmanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezindeki mahkeme salonuna giriş yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de duruşmayı takip ediyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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