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Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Valisi'ni ziyaret etti

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Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Vali Soytürk, sporcunun başarısından gurur duyduğunu belirtti.

Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Akçakoca ile makamında bir süre sohbet eden Vali Soytürk, sporcunun uluslararası alanda çok büyük bir başarıya imza atarak, Tekirdağ'a ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirtti.

Milli sporcu Akçakoca da Soytürk'e teşekkür ederek, yeni başarılara imza atmak için çok çalışacağını ifade etti.

Akçakoca'ya ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, antrenör Lokman Öksüz eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Soytürk Tekirdağ Antalya Dünya Spor Spor Güncel Haberler

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