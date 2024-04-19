Kaçak kazı yaptığı çukurda böyle yakalandı: Delik deşik etmişler

Kaçak kazı yaptığı çukurda böyle yakalandı: Delik deşik etmişler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi eser operasyonunda 1 kişi metrelerce kazılan kuyuda suçüstü yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 3 ayrı adreste arama yapıldı.

Çukurda yakalandı

Metruk bir alanda arama yapan polis ekipleri yaklaşık 15 metre kazılmış bir çukur ile karşılaştı. Ekiplerce yapılan detaylı kontrolde bir şüpheli kazıdığı çukurda yakalandı. Şüpheli çukurdan çıkarılarak gözaltına alındı. Ekiplerce toplamda 3 adreste yapılan aramalarda 18 adet tarihi eser niteliğinde obje, 5 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayda toplamda F.Ç.,V.M. ve M.K.Ö isimli şüpheli 3 şahıs hakkında 2863 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.