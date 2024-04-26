Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi'nde E.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 14 adet sentetik hap, 1 adet tabanca ve 7 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi'nde R.K. ve E.E. isimli şahısların adresinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2,5 gram esrar, 1 adet av tüfeği, 60 adet 9 mm tabanca fişeği, 9 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 80 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 5 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Süleymanpaşa Barbaros Mahallesi'nde G.E. isimli şahsın üzerinde 1 adet tabanca ve 26 adet 9 mm'lik fişek ele geçirildi.

Olayda toplamda 4 kişi ile ilgili işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ