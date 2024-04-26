Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çorlu, Çerkezköy, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde 8 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı.

Aramalarda 106 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 855 paket gümrük kaçağı sigara, 20 kilogram bandrolsüz tütün, 45 litre gümrük kaçağı içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

???????