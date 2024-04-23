Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Aktaş tarafından karşılanan Tekirdağ Valisi Soytürk, valilik şeref defterini imzaladı. Aktaş ve Soytürk, bir süre görüşerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Aktaş, Tekirdağ Valisi Soytürk'e günün anısına 57. Alay'ın temsili sancağını hediye etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Vali Aktaş tarafından karşılanan Tekirdağ Valisi Soytürk, valilik şeref defterini imzaladı.
Aktaş ve Soytürk, bir süre görüşerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Aktaş, Tekirdağ Valisi Soytürk'e günün anısına 57. Alay'ın temsili sancağını hediye etti.