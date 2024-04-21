Tekirdağ'da sürücüsü jandarmadan kaçan panelvanda 19 yabancı uyruklu yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri panelvanı durdurmak istedi ancak sürücü kaçtı. Panelvanda yapılan aramada 19 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Tekirdağ'da sürücüsü jandarmadan kaçan panelvanda yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde durumundan şüphelendikleri panelvanı durdurmak istedi.
Sürücüsünün "Dur" ihtarına uymayarak kaçtığı panelvanda 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaçan sürücünün de yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.