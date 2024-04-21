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Tekirdağ'da Dur İhtarına Uymayan Panelvan Aracın Lastiği Patlatılarak Durduruldu

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında dur ihtarına uymayan bir panelvan aracını lastiklerini patlatarak durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 19 kaçak göçmen tespit edildi.

Tekirdağ'da dur ihtarına uymayan panelvan aracın lastiği patlatılarak durduruldu. Sürücüsünün kaçtığı araçtan 19 kaçak göçmen çıktı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü göçmen kaçakçılığı ile ilgili mücadelesini sürdürüyor. Ekiplerin Süleymanpaşa sınırlarında yol kontrolünde dur ihtarına uymayan panelvan araç kaçmaya başladı. Kısa sürede harekete geçen ekipler uygun alanda 'lastik patlatma' marifetiyle aracın lastiklerini patlatarak aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 19 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Olay yerinden kaçan araç şoförünün ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. 19 kaçak göçmen ise işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Jandarma Göçmen Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Güncel Haberler

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